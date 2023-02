So viele Spieler wie noch nie wechselten in die Bundesliga

Zwei Dritter aller Neuzugänge im nationalen Oberhaus sind unter 22 Jahre.

Österreichische Bundesliga 2022/2023

Die Transfers in der Bundesliga in der Winterübertrittszeit 2022/2023 inklusive Ergebnis der Herbst-Saison

FC RB Salzburg

Tabellenplatz/Spiele/Punkte: 1./16./39

Zu: Oascar Gloukh (Maccabi Tel Aviv), Alessandro Ciardi (Inter Mailand), Jerome Onguene (Eintracht Frankfurt), Soumaila Diabate (Guidars), Daouda Guindo (St. Gallen), Amankwah Forson (SCR Altach), Lukas Ibertsberger (Liefering), Enrique Aguilar (Basel)

Ab: Ousmane Diakité (Hartberg), Kamil Piatkowski (KAA Gent), Roko Simic (FC Zürich), Maximilian Wöber (Leeds United), Youba Diarra (Cadiz), Mamady Diambou (FC Luzern), Nico Mantl (Aalborg BK), Antoine Bernede (Lausanne), Mamadou Sangare (Hartberg)

Trainer: Matthias Jaissle (bisher)

SK Sturm Graz

Tabellenplatz/Spiele/Punkte: 2./16./33.

Zu: Arthur Okonkwo (Arsenal), Bryan Teixeira (Austria Lustenau)

Ab: Christopher Giuliani (Kapfenberg), Vesel Demaku (Austria Klagenfurt), Dominik Oroz (Vitesse Arnheim), Christoph Lang (Ried), Vincent Trummer (Lafnitz)

Trainer: Christian Ilzer (bisher)

LASK Linz

Tabellenplatz/Spiele/Punkte: 3./16./27.

Zu: Moses Usar (Slavia Prag), Maksym Talovierov (Slavia Prag), Marin Ljubicic (Hajduk Split), Jovan Lukic (Cukaricki)

Ab: Filip Twardzik (Spartak Trnava), Nikolas Polster (Vorwärts Steyr), Jovan Lukic (Uniao Torreense), Husein Balic (Altach)

Trainer: Dietmar Kühbauer (bisher)

SK Rapid Wien

Tabellenplatz/Spiele/Punkte: 4./16./24.

Zu: Philipp Wydra (1. FC Köln II), Denso Kasius (Bologna)

Ab: Nikolas Binder (Austria Klagenfurt)

Trainer: Zoran Barisic (bisher)

WSG Tirol

Tabellenplatz/Spiele/Punkte: 5./16./24.

Zu: keine

Ab: Nik Prelec (Cagliari Calcio)

Trainer: Thomas Silberberger (bisher)

SK Austria Klagenfurt

Tabellenplatz/Spiele/Punkte: 6./16./21.

Zu: Nicolas Binder (Rapid Wien), Vesel Demaku (Sturm Graz), Marcel Köstenbauer (Viktoria Berlin)

Ab: Nikola Djoric (Sibenik), Fabio Markelic (Viktoria Berlin), Shaoziyang Liu (Bayern Münschen II), Gloire Amanda (?)

Trainer: Peter Pacult (bisher)

FK Austria Wien

Tabellenplatz/Spiele/Punkte: 7./16./20.

Zu: Doron Leidner (Olympiakos Athen), Filip Antovski (Istra)

Ab: Billy Koumetio (Liverpool)

Trainer: Michael Wimmer (neu)

SC Austria Lustenau

Tabellenplatz/Spiele/Punkte: 8./16./18.

Zu: Emrehan Gedikli (Trabzonspor), Nemanja Motika (Roter Stern Belgrad)

Ab: Bryan Teixeira (Sturm Graz)

Trainer: Markus Mader (bisher)

Wolfsberger AC

Tabellenplatz/Spiele/Punkte: 9./16./17.

Zu: Lukas Schöfl (FAC Wien), Tim Germann (VfL Bochum)

Ab: Nikolas Vergos (PAS Lamia)

Trainer: Robin Dutt (bisher)

Cashpoint SCR Altach

Tabellenplatz/Spiele/Punkte: 10./16./15.

Zu: Andreas Jungdal, Marko Lazetic (beide AC Milan), Mike-Steven Bähre (vereinslos), Damijan Maksimovic (Altach Juniors), Jurica Jurcec (Jarun), Simon Nelson (Sturm Graz), Husein Balic (LASK Linz), David Herold (Bayern München)

Ab: David Bumberger (Steyr), Lukas Prokop (DSV Leoben), Amankwah Forson (RB Salzburg), Guy Dahan (Maccabi Petah Tikva), Sandi Krizman (vereinslos), Armin Gremsl (Arminia Bielefeld), Alexis Tibidi (VfB Stuttgart), Bakary Nimaga (?)

Trainer: Miroslav Klose (bisher)

SV Ried

Tabellenplatz/Spiele/Punkte: 11./16./13.

Zu: Roko Jurisic (Rijeka), Christoph Lang (SK Sturm Graz), Richard Strebinger (vereinslos), Aleksandar Lutovac (Partizan Belgrad), Stefan Kordic (Kapfenberg)

Ab: Oliver Gragl (Messina), Gontie Junior Diomande (Amsterdam), Agyemang Diawusie (vereinslos)

Trainer: Christian Heinle (bisher)

TSV Hartberg

Tabellenplatz/Spiele/Punkte: 12./16./11.

Zu: Ousmane Diakité, Mamadou Sangare (beide RB Salzburg), Donis Avidjaj (FC Zürich), Manuel Pfeifer (Lafnitz), Fabian Ehmann (Horn), Dominik Prokop (Gorica), Julian Halwachs (Liefering)

Ab: Rene Swete (Karriereende), Thomas Kofler (Imst), Albert Ejupi (vereinslos), Eylon Almog (Maccabi Tel Aviv), Jakob Knollmüller, Patrick Gante (Lafnitz)

Trainer: Markus Schopp (neu)

Red Bull Salzburg ist auch in diesem Winter umsatzstärkster heimischer Händler auf dem Transfermarkt gewesen. Der Meister tätigte mit dem Verkauf von Maximilian Wöber und dem Erwerb von Oscar Gloukh die teuersten Wechsel in der am Montagabend zu Ende gegangenen Transferzeit der österreichischen Fußball-Bundesliga. Austria Wien und TSV Hartberg nutzten die Winterpause für Trainerwechsel, gleich vier Clubs holten neue Torhüter.

Gefragt war in der dreimonatigen Winterpause vor allem Jugend. Österreichs Bundesliga wird immer mehr zu einer Ausbildungsliga, in die Talente kommen, die Spielpraxis sammeln und sich weiterentwickeln sollen. Rund drei Viertel der knapp 40 im Winter neu angemeldeten Spieler sind 22 Jahre oder jünger, fast die Hälfte der Transfers wurden auf Leihbasis getätigt.

Das größte Talent, das in die Liga geholt wurde, ist wohl Gloukh. Salzburg überwies für den 18-Jährigen, der im November im israelischen Nationalteam debütiert hat, laut Medienberichten sieben Millionen Euro an Maccabi Tel Aviv. Er soll der nächste in der langen Liste an internationalen Talenten sein, die in Salzburg reifen und dann mit Millionengewinn in europäische Topligen verkauft werden.

ÖFB-Innenverteidiger Wöber ließ der Tabellenführer ja nach Bonuszahlungen um 12 bis 20 Millionen Euro zu Leeds United in die englische Premier League ziehen. Die Bullen gaben außerdem weitere sechs Ergänzungsspieler ins Ausland sowie Ousmane Diakite an Hartberg ab. Von Eintracht Frankfurt wurde Innenverteidiger Jerome Onguene leihweise zurückgeholt. Von ihren Leihen vorzeitig zurückbeordert wurden Offensivmann Amankwah Forson (Altach) und Linksverteidiger Daouda Guindo (St. Gallen). Letzterer kam allerdings mit gravierenden Knieproblemen zurück und könnte sich einer Operation unterziehen müssen.

Sturm Graz angelte sich Bryan Teixeira, den besten Torschützen von Ligakonkurrent Austria Lustenau, und geht so wie Altach, Ried und Hartberg mit einem neuen Torhüter ins Frühjahr. Der Vizemeister plant nicht mehr mit dem langjährigen Stammtorhüter Jörg Siebenhandl und holte den 21-jährigen Engländer Arthur Okonkwo. Der 1,99 Meter große Schlussmann wurde bis Sommer vom englischen Tabellenführer Arsenal ausgeliehen, soll aber noch ein weiteres Jahr in Graz bleiben.

In Hartberg überraschte Kapitän Rene Swete Mitte Jänner mit seinem Karriereende. Die Oststeirer setzen nun auf den vormaligen Ersatzkeeper Raphael Sallinger. Druck soll Ex-U21-Teamtorhüter Fabian Ehmann machen, der vorerst bis Saisonende vom SV Horn kam. Ried reagierte auf die längerfristige Verletzung von Samuel Sahin-Radlinger und engagierte den monatelang vereinslos gewesenen Ex-Rapidler Richard Strebinger. Vorerst dürfte Jonas Wendlinger das Gehäuse hüten. Altach sicherte sich die Dienste des dänische U21-Teamtorhüters Andreas Jungdal, der leihweise mit Kaufoption von AC Milan kam.

Die Verfolger von Salzburg und Sturm haben ihre Kader nur minimal umgebaut. Der LASK bediente sich bei Slavia Prag und lieh sich Flügelspieler Moses Usor und Mittelfeldmann Maksym Talowijerow aus. Bei Rapid soll der von Bologna ausgeliehene Niederländer Denso Kasius die durch die Verletzungen von Martin Koscelnik und Thorsten Schick entstandenen Probleme auf der rechten Abwehrseite beheben.

WSG Tirol wollte die Mannschaft unverändert lassen, wurde aber beim Angebot für Nik Prelec schwach und kassierte vom italienischen Zweitligisten Cagliari eine Millionenablöse. Austria Klagenfurt vergrößerte den Konkurrenzkampf in Mittelfeld und Angriff mit Vesel Demaku (leihweise Sturm Graz) und Nicolas Binder (Rapid).

Die Wiener Austria und der TSV Hartberg wurden nicht nur am Spielermarkt aktiv. Die um den Einzug in die Meistergruppe kämpfende Austria vollzog die nicht unumstrittene Trennung von Manfred Schmid und ersetzte ihn durch den Deutschen Michael Wimmer, der im Herbst interimistischer Cheftrainer beim VfB Stuttgart war. Zudem holten die Wiener mit Linksverteidiger Doron Leidner einen jungen israelischen Teamspieler bis Saisonende.

In Hartberg musste Klaus Schmidt gehen, der TSV holte als dessen Nachfolger Markus Schopp zurück. Der Ex-Nationalspieler hatte die Steirer schon von 2018 bis 2021 erfolgreich betreut und soll das Schlusslicht vor dem Abstieg bewahren. Dazu beitragen sollen auch routiniertere Spieler wie Rückkehrer Donis Avdijaj und Dominik Prokop, der so wie Mamadou Sangare, Julian Halwachs und Jürgen Lemmerer am letzten Transfertag engagiert wurde.