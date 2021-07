So viele Personen sind in Ihrer Gemeinde bereits geimpft

238.00 Vorarlberger schon sind gegen das Coronavirus geimpft. Die höchste Durchimpfungsrate verzeichnet die Gemeinde Warth.

Gemeinde und Städten

Betrachtet man die einzelnen Gemeinden, fällt auf, dass die Durchimpfungsrate besonders in den Wintertourismus-Gemeinden am Arlberg und im Hinterbregenzerwald sehr hoch ist. An der Spitze liegt Warth, dort sind schon 90 Prozent aller Einwohner geimpt. Auch in Lech haben schon 88 Prozent der Einwohner zumindest einen Stich bekommen. Ebenfalls überdurchschnittlich hoch ist die Durchimpfungsrate in Schröcken, Damüls, Brand und Mittelberg.

Suche nach Gründen

Auch Landeshauptmann Markus Wallner tut sich bei der Suche nach den Gründen für die starken Unterschiede in den einzelnen Gemeinden schwer. "Man kann es nicht so richtig begründen, woran das liegt", so der Landeshauptmann am Mittwoch bei "Vorarlberg LIVE". Es zeige sich allerdings, dass vor allem in den klassischen Tourismusgemeinden die Impfquote über dem Durchschnitt liegt. Ein anderer Grund könnte die Impfstraßen-Strategie gewesen sein, mutmaßt Wallner. Bewohner entlegener Ortschaften hätten diese mitunter nicht so leicht erreichen können. Wallner glaubt, dass die Impfungen bei den niedergelassenen Ärzten nun einen weiteren Schub bringt.