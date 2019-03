So viele Nationen kommen zur Gymnaestrada nach Dornbirn wie noch nie

Mehr als 60 Nationen aus allen fünf Kontinenten haben für die Weltgymnaestrada vom 7. bis 13. Juli 2019 in Dornbirn genannt.

Bereits über 60 Nationen aus allen 5 Kontinenten haben gemeldet, so viele wie noch nie in den 66 Jahren Weltgymnaestradahistorie. Das bedeutet WG-Rekord!

Die Bemühungen des Organisationskomitees der WG2019 haben sich gelohnt. Nach 53 Nationen im Jahr 2007 werden diesmal Sportlerinnen und Sportler aus über 60 Ländern an der Weltgymnaestrada teilnehmen und Vorarlberg eine Woche lang in ein noch nie da gewesenes buntes Volksfest verzaubern.

Ganz besonders stolz dürfen wir auf die Tatsache sein, dass zahlreiche Länder das erste Mal an einer Weltgymnaestrada teilnehmen. Nach offizieller FIG-Terminologie kann Vorarlberg die folgenden 11 (!) WG-Neulinge begrüßen (in Klammer angeführt sind die gemeldeten Teilnehmerzahlen pro Nation):

Bregenz ist neben Dornbirn das zweite starke Standbein der Weltgymnaestrada mit Großgruppenvorführungen im Casino Stadion und einer attraktiven Außenbühne. Vor allem aber werden mehr als 2000 TeilnehmerInnen aus den fünf Nationen Deutschland, Schweden, USA, Slowakei und Sri Lanka, die in Schulunterkünften untergebracht sind, sowie mehr als 1000 Hotelgäste in Vorarlbergs Hauptstadt eine Woche lang internationales Flair verbreiten, das auch für die touristische Hochburg unseres Landes etwas Neues sein wird.

So nah am See, sind das Bregenzer Stadion und die tolle Außenbühne am Hafen – ideale Bedingungen für die Weltgymnaestrada 2019. Bei den Großgruppenvorführungen und den Darbietungen am Hafen wird täglich ein spannendes Programm geboten. Bregenz freut sich auf die rund 2.000 Gäste aus Deutschland, den USA, Schweden, der Slowakei und aus Sri Lanka. Über die Hälfte dieser Sportlerinnen und Sportler sind in den Bregenzer Schulen untergebracht. Möglich ist das alles nur durch das unglaubliche ehrenamtliche Engagement der Bregenzer Turnerschaften, die gemeinsam mit der Stadt Bregenz und den vielen Partnern diesen Mega-Event stemmen. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken!