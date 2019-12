So viele Millionen Euro wurden in Vorarlbergs Tunnel investiert

Auch in Vorarlberg wurde in den vergangenen Jahren viel Geld in den Sicherheitsausbau der Tunnel investiert.

Seit 1999 wurden österreichweit mehr als 5,6 Milliarden Euro nur allein in Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit in den mittlerweile 165 Tunnel in Österreich investiert. Die Investitionen haben auch eine positive Auswirkung auf die Unfallstatisikt bewirkt. 2001 kamen in Österreich noch 18 Menschen bei Unfällen in Tunnel ums Leben, 2018 waren es drei.

Investitionen in Vorarlberg

Auch in Vorarlberg hat die ASFINAG viel in den Sicherheitsausbau der Tunnel investiert. Allen voran steht der Sicherheitsausbau des Arlbergtunnels (154 Millionen Euro) sowie die Investitionen in den Langener Tunnel (19 Millionen Euro), Dalaaser Tunnel (15 Millionen Euro) und Ambergtunnel (16 Millionen Euro), die runderneuert und in Sachen Sicherheitstechnik auf Letztstand gebracht wurden.