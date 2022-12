So viel teurer wird der Sommerurlaub 2023

Die hochfliegende Inflation hinterlässt auch ihre Spuren in der Urlaubskasse.

Umsatz höher als vor Pandemie

"Kunden haben sich etwas gegönnt"

Gegenüber dem letzten Sommer vor der Corona-Pandemie (2019) legten die Buchungsumsätze heuer massiv zu - am meisten in Richtung Malediven (plus 89 Prozent). Zuwächse verbuchten auch die Destinationen Türkei (plus 47 Prozent), Mauritius (plus 47 Prozent), Griechenland und Ägypten (beide plus 28 Prozent) sowie Italien (plus 7 Prozent) und Spanien (plus 2 Prozent). Es gab aber auch Rückschläge - Kroatien mit einem Einbruch von 38 Prozent und die USA mit minus 32 Prozent. Nach Kroatien seien zahlreiche Kundinnen und Kunden "auf eigene Faust gefahren" und in den USA schlugen wohl die Einreiserestriktionen durch. "Was fehlt momentan, ist die USA."