So viel sollte jeder trinken: Pro 20 Kilogramm ein Liter Wasser

Der selbstständige Personal Trainer Julian Kleinheinz hat sich mit dem Gesundheitsinfluencer und Blogger Dominik Klug zusammengetan. Gemeinsam klären sie über wichtige Themen rund um die Gesundheit auf. Heute steht das Thema "Ernährung" auf ihrer Agenda.

Der Körper eines Erwachsenen besteht zu 75 Prozent aus Wasser. Dies alleine zeigt bereits, welch große Rolle das Wasser in unserem Leben spielt. Doch wie viel Wasser sollte man am Tag wirklich trinken? Und ist es egal was ich trinke? Diese und weitere Fragen erklären Julian Kleinheinz und Dominik Klug im Video.