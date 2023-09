So viel kostet der 3TälerPass für die kommende Saison

Die 3TälerPass-Jahreskarte für das kommende Jahr geht in den Vorverkauf und bietet ein umfassendes Freizeitangebot, das von Skifahren über Schwimmen bis hin zum Klettern reicht.

Der Vorverkaufspreis gilt bis 31. Oktober 2023. Neben den bereits bekannten Angeboten der Saisonkarte können sich Inhaber auch auf 14 Sommerbahnen, neun Freibäder, ein Hallenbad und auf die Kletterhallen in Dornbirn und Bürs freuen. Die Ausflugsbahn in Dornbirn garantiert zudem beeindruckende Aussichten das ganze Jahr über. Aber nicht nur Vorarlberg hat viel zu bieten, auch im benachbarten Allgäu und Tirol profitieren Inhaber der Jahreskarte.

Der 3TälerPass bietet zusätzliche Vorteile wie vergünstigte Wechseltageskarten im Skigebiet Ski Arlberg oder Rabatte bei Partnern wie dem Aquaria Oberstaufen und der Inatura in Dornbirn. Auch die Anfahrt zu den Skigebieten mit den Skibussen ist im Preis inbegriffen. Und für Frühaufsteher und Spätzünder beim Skifahren gibt es rabattierte Tageskarten für die Gletscher im Kaunertal und Pitztal.

Jahreskarte ab sofort erhältlich

Erwachsene erhalten die 3TälerPass-Jahreskarte im Vorverkauf bereits ab 709 Euro, Senioren bezahlen ab 621 Euro und Jugendliche kommen schon ab 493 Euro in den Genuss des vielfältigen Bergvergnügens. Ermäßigungen für Besitzer eines Vorarlberger oder Tiroler Familienpasses runden das Angebot ab. Volksschüler fahren heuer ab 201 Euro, die Familienjahreskarte gibt’s bereits ab 909 Euro. Bei drei Kindern in einer Familie fährt das dritte Kind gratis, wenn Mama, Papa und die beiden anderen Kinder eine Karte erworben haben.

56 Euro mehr für die Jahreskarte

Im Vorjahr lag die Jahreskarte für Erwachsene noch bei 653 Euro im Vorverkauf bzw. 689 Euro Normalpreis ab November, der Vorverkaufspreis steigt damit in dieser Saison um 56 Euro. Senioren bezahlen im Vorverkauf 51 Euro mehr als in der letztjährigen Saison, Kinder und Jugendliche zwischen 16 und 37 Euro.

Saisonkarte: 49 Euro teurer als im Vorjahr

Die 3TälerPass-Saisonkarte ist ab 1. Oktober bis 17. Dezember 2023 für Erwachsene ab 608 Euro erhältlich, für Senioren ab 520 Euro. Für die letztjährige Saison lagen die Preise noch bei 559 bzw. 476 Euro. Ein Erwachsener zahlt damit in dieser Saison 49 Euro mehr als im Vorjahr, für Senioren sind die Preise um 44 Euro gestiegen.

Direkt im Online-Shop

Für all diejenigen, die es bequem lieben: Die 3TälerPass-Jahreskarte kann auch online erworben werden. Hier findet sich nicht nur die Jahreskarte, sondern auch Saisonkarten, verschiedene Familienkarten und Angebote für Paragleiter. Der Verkaufsstart hat bereits begonnen - die Karte ist im 3Täler-Informations- und Verkaufsbüro in Egg, online, in den Tourismusbüros im Bregenzerwald sowie bei den teilnehmenden Bergbahngesellschaften erhältlich. Alle Details zu Skigebieten, Preisen und Vorverkaufsstellen unter www.3taeler.at.