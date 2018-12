So viel Biomüll landet in Vorarlbergs Restmüll-Säcken

Der Umweltverband ortet in Vorarlberg einen Handlungsbedarf bei Störstoffen im Bioabfall, bei Lebensmitteln im Abfall, beim Littering oder bei Re-Use.

Der Umweltverband hat das Technische Büro Hauer Umweltwirtschaft und das Institut für Abfallwirtschaft an der Universität für Bodenkultur Wien mit einer umfassenden Abfallanalyse beauftragt. Nach einem ausgeklügelten Plan wurden in den letzten Monaten kommunale Hausabfälle im Detail untersucht und sortiert.

Insgesamt sind in Vorarlberg im Jahr 2017 rund 30.000 Tonnen Restabfall angefallen. Bei 391.334 Einwohnern ergibt das eine Restabfallmenge von 77 Kilogramm pro Person und Jahr, etwas weniger als bei der letzten Analyse im Jahr 2012. Mit diesem Wert fällt Vorarlberg österreichweit positiv auf, in keinem anderen Bundesland „produzieren“ die Menschen weniger Restabfall. Nach wie vor ist übrigens das Pro-Kopf-Aufkommen an Restabfall in Tourismusgemeinden merklich höher.