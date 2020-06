So viel Bargeld haben die Vorarlberger in der Tasche

Eine österreichweite Studie des Zahlungs- und Shoppinganbieters Klarna ist der Frage nachgegangen, welche Rolle Bargeld in Österreich noch spielt.

In der Studie wurden die Teilnehmer danach gefragt, wie viel Bargeld sie im Moment der Befragung bei sich trugen. Das Ergebnis: Im Schnitt waren es 120 Euro. Während die Männer 165 Euro bei sich zu tragen, gaben die Frauen an, nur 78 Euro in der Geldtasche zu haben.