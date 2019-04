So verstrickt ist die FPÖ mit den Identitären

Der Autor Julian Bruns hat ein Buch über die Identitäre Bewegung geschrieben. Es gäbe enge Kontakte zwischen den Identitären und FPÖ-Mitgliedern.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will die Berichtspflichten der Nachrichtendienste ändern. Künftig sollen das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), das Abwehramt und das Heeresnachrichtenamt auch an Kanzler und Vizekanzler Informationen weitergeben, berichteten Bundesländerzeitungen und “Die Presse” am Montag vorab. Die FPÖ distanzierte sich indes von den Identitären.