So vermeiden Sie zusätzlichen Müll an Weihnachten

An Weihnachten fällt in Vorarlberg mehr Müll an als das restliche Jahr über. Harald Feldmann von der Abteilung Abfallwirtschaft rät den Vorarlbergern, zu alternativen Verpackungsmöglichkeiten zu greifen.



Die Tatsache, dass dieses Jahr der 24. Dezember auf einen Sonntag fällt, macht laut dem Profi lediglich einen kleinen Unterschied. Die Abholtage verschieben sich etwas nach hinten. Wann genau die Abholtermine sind, erfahren Sie auf ihrer Gemeinde Seite.