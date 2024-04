So tolerant ist Vorarlberg

Die Nivea Unlimited Studie 2024 zeigt, dass sich fast sieben von zehn Vorarlbergern als tolerant einschätzen.

Hohe Toleranz vermuten sie bei drei von zehn Österreichern. Vor allem in der Interaktion mit der LGBTQIA+ Gemeinschaft bekunden mehr als 50 Prozent ihre Unterstützung für Gleichbehandlung.

Selbsteinschätzung

Gleichberechtigung mit Vorbehalten

Im Vergleich mit anderen Bundesländern zeigen sich Vorarlberger in Bezug auf die LGBTQIA+ Community am wenigsten tolerant. Über die Hälfte (55,1 Prozent) spricht sich zwar für Gleichberechtigung aus, doch finden 51,3 Prozent die Vielfalt an Geschlechtsidentitäten und sexuellen Orientierungen verwirrend. Eine überwiegende Mehrheit (75,7 Prozent) betont jedoch, Menschen unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung gleichzubehandeln. Bemerkenswert ist, dass mehr als die Hälfte der LGBTQIA+ Community angegeben hat, keine intoleranten oder diskriminierenden Erfahrungen gemacht zu haben.