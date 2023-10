So steuert man einen virtuellen Zug quer durch Vorarlberg!

Ländle-Edition von „Train Sim World 4“: mit der S-Bahn von Lochau bis nach Bludenz

(PC, XB1/XBX & PS4/PS5) „Die Vorarlberger S-Bahn-Linie verkehrt grenzüberschreitend zwischen dem malerischen deutschen Inselleben und den Ausläufern der österreichischen Alpen.“ So bewirbt die Zug-Simulation „Train Sim World 4“ seine nagelneue Austrian Regional Edition. Mit dem ÖBB 4024 Talent EMU, der Vorgängergeneration des Talent 2, startet die Linie S1 in Bludenz, fährt die Stationen über Bregenz und Lochau ab und endet in Lindau.