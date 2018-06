So soll die Luftqualität in Vorarlberg besser werden

In den vergangenen Jahren ist es laut Landesregierung in entscheidenden Bereichen gelungen, die Luftqualität in Vorarlberg zu verbessern.

Die früher nahezu selbstverständlichen sommerlichen Ozonwarnungen seien dank eines breiten Maßnahmenprogramms zur Seltenheit geworden, auch beim Feinstaub ist die Belastung deutlich gesunken. Ein Problembereich ist allerdings geblieben: Die Grenzwerte bei den Stickoxiden werden auch in Vorarlberg immer wieder überschritten. „Die Vorarlberger Landesregierung hat daher einen neuen Luftqualitätsplan erstellt, um die Luftgüte im gesamten Land und insbesondere in Gebieten mit Grenzwertüberschreitungen zu verbessern“, informiert Landeshauptmann Markus Wallner.

Der erarbeitete Maßnahmenplan umfasst über 150 Einzelmaßnahmen, die in den kommenden Monaten und Jahren weiter konkretisiert und je nach Beitrag zur Zielerreichung und Wirkung umgesetzt werden. Ziel ist es, die Immissionsbelastung an den neuralgischen Punkten, das sind insbesondere Feldkirch, Höchst und Lustenau, zu reduzieren. Parallel dazu soll die Luftqualität im gesamten Land weiter verbessert werden – und das nicht nur bei Stickoxiden NO2, sondern auch bei anderen Schadstoffen, insbesondere Feinstaub.

Bausteine des Maßnahmen-Plans Neben Information und Bewusstseinsbildung haben Förderungen und Anreize eine wesentliche Bedeutung. So sollen beispielsweise ältere, schadstoffintensive Fahrzeuge in relevanten Bereichen rascher ersetzt werden. Das Angebot an bewussten Mobilitätsmöglichkeiten wird weiter konsequent optimiert und ausgebaut, heuer kommen etwa noch vier neue Elektro-Linienbusse zum Einsatz.

Der Ausbau des Öffentlichen Verkehrssystems sowie der weitere forcierte Ausbau von Radrouten soll den Umstieg auf umweltverträglichere Mobilitätsformen fördern. Bestehende Vorschriften – Stichworte technische Manipulationen oder Ausnahmen von bestehenden Fahrverboten – sollen verstärkt kontrolliert werden. Auch Verkehrstechnik und Verkehrsmanagement bieten Möglichkeiten, Abgase zu reduzieren.

Das Land Vorarlberg hat daher erneut die ASFINAG aufgefordert, auf der A14 eine Verkehrsbeeinflussungsanlage zu installieren – ein Beitrag zur Luftqualität, aber auch zur Verkehrssicherheit. Zusätzlich sind Möglichkeiten zur Schadstoffreduktion auch bei Heiz- und Betriebsanlagen, in den verschiedenen Wirtschaftsbereichen und bei luftbelastenden Themen wie Feuerwerk oder offene Feuer zu nutzen.