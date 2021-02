So stark ist der Umsatz im Handel eingebrochen

Ab kommendem Montag darf der heimische Handel wieder aufsperren. Im stationären Einzelhandel beträgt der Umsatzrückgang 2020 rund elf Prozent im Vergleich mit 2019.

Der heimische Handel wird ab Montag unter strengen Auflagen geöffnet: Zwanzig-Quadratmeter Beschränkung pro Kunde, Einhalten des Sicherheitsabstandes von zwei Metern sowie verpflichtendes Tragen einer FFP2-Maske in den Geschäften. "Wir tragen die Sicherheitsmaßnahmen der Regierung selbstverständlich mit, denn die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Kunden hat für uns oberste Priorität", betont Carina Pollhammer und führt aus: "Das Ende des harten Lockdowns ist ein erster Schritt zurück in die Normalität und bringt etwas mehr Freiheit und Perspektive für die Bevölkerung und die Händler." Zudem weist die Spartenobfrau darauf hin, dass der Handel aufgrund der kurzen Verweildauer und des losen Kundenkontakts ohnehin nie Hotspot für Corona-Cluster gewesen sei und appelliert an die Eigenverantwortung: "Jetzt kommt es darauf an, dass sich jeder Einzelne an die Sicherheits- und Hygienekonzepte hält, denn nur so können wir verhindern, dass es erneut zu einschneidenden Maßnahmen kommt!" Zur Vermeidung von großen Kundenströmen ist es laut Spartenobfrau Pollhammer auch wichtig, die während des Lockdowns begonnenen bzw. forcierten Online-Services sowie die Möglichkeit des Click & Collect weiterhin für Kunden anzubieten.