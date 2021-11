So sollte Pamela Reifs Traummann sein

Wie stellt sich Pamela Reif ihren Traummann vor? Diese Frage hat der Fitness-Star nun beantwortet.

Aktuell sei es aus Zeitgründen eher schwer, die passende Person zu finden, so die 25-jährige Fitness-Influencerin. Aber was müsste Pamela Reifs Mann der Träume mitbringen? Im Video wird verraten, dass die Person auf keinen Fall so sein müsse wie sie. Eine große Eigenmotivation und eventuell auch eigene Projekte erwarte sie sich aber schon.