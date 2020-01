So sehen die Vorarlberger ihre Zukunft als Pensionist

Neun von zehn Befragten orten eine starke Veränderung bei den Ansprüchen künftiger Pensionisten.

Die stärksten Veränderungen zu früheren Pensionisten-Generationen sehen die Befragten in Vorarlberg in einem verstärkten Wunsch nach ausgedehnten Reisen und der Möglichkeit, sich dabei die Welt anzusehen sowie im Betreiben von Sport (71 Prozent). Danach folgt ein verstärktes gesundheitsbewusstes Leben (69 Prozent) und eine aktive Gesundheitsvorsorge (64 Prozent).

Gesetzliche Rente vs. private Vorsorge

Nicht einmal jeder zweite Befragte (45 Prozent) in Vorarlberg glaubt nämlich, dass es die staatliche Pension in der heutigen Form bei eigenem Pensionsantritt noch geben wird. Ein Halten des gewohnten Lebensstandards, alleine mit der staatlichen Pension, bezweifeln mehr als drei Viertel (77 Prozent) der Befragten im Ländle völlig.

Demzufolge meinen beinahe alle Pensionsskeptiker in Vorarlberg (99 Prozent), dass sie in Zukunft mehr privat vorsorgen werden müssen und das Pensionsantrittsalter deutlich steigen wird (90 Prozent).

Lebensträume angehender Pensionisten

Pflegekosten als Damokles-Schwert

85 Prozent der Vorarlberger sind der festen Überzeugung, dass der rechtzeitige Abschluss einer privaten Pflegeversicherung unabdingbar ist, um später selbst darüber entscheiden zu können, wie man betreut bzw. gepflegt werden möchte. Auf die Frage, wie hoch die Menschen die finanzielle Lücke zwischen den zukünftigen Pflegekosten und den staatlichen Pflegeleistungen einschätzen, wird in Vorarlberg ein Betrag von durchschnittlich 1.706 Euro im Monat genannt.

Die durchschnittliche Alterspension in Österreich beläuft sich auf 890 Euro für Frauen bzw. 1.480 Euro für Männer und das mediane Pflegegeld auf rund 470 Euro.

Betreuung und Pflege am liebsten zu Hause

Befragt danach, wie sich die unterschiedlichen Pflegeangebote künftig entwickeln werden, meinen acht von zehn Vorarlberger (80 Prozent), dass die Betreuung durch mobile Pflegekräfte im eigenen Zuhause am stärksten an Bedeutung gewinnen wird. Gefolgt vom Pflege- und Altenheim mit 63 Prozent und auf Platz 3 die 24-Stunden-Betreuung durch eine externe Pflegekraft in den eigenen vier Wänden (57 Prozent).