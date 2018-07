So schön wird "Carmen" auf der Seebühne

Bregenz - Das jährliche Highlight der Bregenzer Festspiele, das Spiel auf dem See, geht in das zweite "Carmen" Jahr. Nicht zuletzt das spektakuläre Bühnenbild und die einzigartige Kulisse der Seebühne bieten einen unvergesslichen Opernabend.

Der “Carmen”-Trailer 2018

Das Werk von Georges Bizet stand im Sommer 2017 zum dritten Mal seit Festspielgründung auf dem Spielplan und zog an 28 Abenden mehr als 193.000 Besucher an. Zum zweiten Mal seit Gründung 1946 wird das Spiel auf dem See mit “Carmen” 2018 an 29 Abenden präsentiert. Nur Die Zauberflöte erreichte im zweiten Spieljahr 2014 dieselbe Vorstellungszahl.