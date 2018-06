So schlecht steht es um das Rote Kreuz Vorarlberg

Laut dem Roten Kreuz Vorarlberg stehen sie "kurz vor dem Kollaps" - das sind die Fakten zur Misere.

Das Rote Kreuz benötigt pro Nacht 70 Freiwillige, um das Arbeitspensum zu bewältigen. Insgesamt wurden rund 500.000 Leistungsstunden sowie 380.000 Stunden an Dienstleistungen von den Ehrenamtlichen unentgeltlich erbracht.

2. Ruhezeiten

Ein großes Problem sei der Wegfall der nächtlichen Ruhezeiten. Die Freiwilligen arbeiten tagsüber in ihren “normalen” Jobs und leisten nachts den freiwilligen Dienst beim Roten Kreuz. Am nächsten Tag gehen sie dann wieder zur Arbeit. Die Ruhezeiten fallen somit weg, deshalb können die Nachtdienste während der Werktage oftmals nicht durch freiwillige Helfer besetzt werden. Der Mehrbedarf an Berufspersonal sorgt für eine massive Steigerung der Kosten.