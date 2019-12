So schaut die Parteireform der FPÖ aus

Titel der Pressekonferenz: "Mehr Freiheit, Mehr Demokratie-Zukunftskonzepte für Österreich und die FPÖ" Die Blauen verloren zuletzt eine Wahl nach der anderen.

Das grundlegende Konzept zum Neustart der Partei nach den Strache-Querelen im laufenden Jahr wird am Donnerstag live ab 10:00 Uhr präsentiert.

Neustart der Partei

"Die Landesgruppen ziehen gemeinsam mit mir an einem Strang. Unser Blick geht eindeutig nach vorne", berichtete Hofer vor Kurzm. Gemeinsam mit FPÖ-Bundesgeschäftsführer Joachim Stampfer habe sich die Gruppe um Rabl in den vergangenen Monaten mit dem Status quo der FPÖ auseinandergesetzt und ein erstes Strategiepapier verfasst. Außerdem seien Fragebögen an über 700 FPÖ-Funktionäre ausgeschickt worden.