So reagiert die Polizei auf Corona-Demos in Vorarlberg

Chefinspektor Horst Spitzhofer spricht über die aktuelle Situation rund um Demonstrationen während des Lockdowns. LPD geht auf Distanz zu Beamten, die sich gegen Impf- und Maskenpflicht aussprechen.

Die Bilder von rund 5000 Menschen, die gegen Impfpflicht und die Corona-Politik Österreichs in Bregenz demonstrierten, sorgen weiter für Gesprächsstoff. Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit verzichtete die Vorarlberger Polizei auf ein Einschreiten, auch wenn viele Teilnehmer weder die Maskenpflicht noch Abstandsregelungen einhielten. "Der Veranstalter wird aber wegen des Nichttragens des Mundnasenschutzes angezeigt werden", informiert Chefinspektor Horst Spitzhofer im Video. Der Pressesprecher der Landespolizeidirektion warnt aber vor weiteren Übertretungen, die Polizei habe sich ausführlich über das weitere Vorgehen bei ähnlichen Kundgebungen beraten und werde in Zukunft agieren.

"Kompromissloser Widerstand"?

Bereits am Freitag findet am Kornmarktplatz die nächste Demonstration statt, in Aufrufen ist u.a. von "kompromisslosem Widerstand" die Rede. Der Ton wird rauer, was auch Spitzhofer bestätigt. Auch werden heimische Politiker wie Landeshauptmann Wallner oder Gesundheitslandesrätin Rüscher zur Zielscheibe und Opfer von direkten Drohungen. Eine schwierige Situation für die Exekutive, die aber weiter auf die Einhaltung der Maßnahmen pocht.