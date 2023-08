So offenherzig zeigt sie sich selten: Davina Geiss im heißen Transparent-Look

In einer jüngsten Bildersereie zeigte sich Davina Geiss in einem unerwartet transparenten Outfit, das die Aufmerksamkeit vieler Follower auf sich zog.

Davina Geiss, Star von RTLZWEI ("Die Geissens") veröffentlichte auf Instagram (469.000 Follower) eine beeindruckende Fotoserie und zeigte sich in einem atemberaubenden Setting, umgeben von hohen Palmen, mit einem blauen Himmel, der gelegentlich durch die Blätter hindurchschimmert. Sie steht auf feinem Sand, gibt jedoch nicht preis, an welchem Ort diese Aufnahmen gemacht wurden.

In der Fotostrecke variiert sie ihre Posen: Im ersten Bild betont sie spielerisch den Beinschlitz des Kleides, im zweiten Bild zeigt sie sich elegant und blickt intensiv in die Kamera, während das dritte Bild eine rückseitige Ansicht von ihr bietet, wie sie sich an eine Palme lehnt. Das Thema ihrer Fotoreihe, „the blueprint“, könnte sich auf die Farbe ihres Kleides beziehen.