So lief die Rückkehr zum Unterricht in Vorarlberg

Die Einhaltung der neuen Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie dürfte auch an Volks-, Sonder- und Neuen Mittelschulen sowie AHS-Unterstufen ohne größere Probleme funktionieren.

Freude über Wiedersehen in Vorarlberg

Beim Einlass in der Früh wurden allen Kindern die Hände desinfiziert, was für manche spannend gewesen sei. Die wenigen mitgekommenen Eltern durften nicht in die Schule, darüber hatte der Direktor im Vorhinein informiert. "An das Tragen der Masken werden wir uns gewöhnen", so Wund.

Positiv überrascht

Annette Walter, Direktorin der Mittelschule Nenzing, war vom Ablauf des "ersten Schultags" sehr positiv überrascht. "Nicht eines der 150 Kinder ist ohne Maske gekommen, alles ist sehr diszipliniert abgelaufen", schilderte sie ihre Eindrücke. Noch am Freitag waren die Kinder mithilfe eines Films auf die Abläufe am Montag vorbereitet worden. Die Kinder hätten ab 7.20 Uhr in das Gebäude gekonnt, also eine halbe Stunde vor Unterrichtsbeginn. Walter stand selbst an der Eingangstüre und begrüßte jedes Kind persönlich. "Die Kinder haben sich wie selten gefreut, wieder in die Schule zu kommen", so Walter. Aufgelöst wurde die Zentralgarderobe, die Kinder gingen direkt zu den mit ihren Namen angeschriebenen Plätzen.