So können die Weihnachtsmärkte stattfinden

Robert S. Salant, Geschäftsführer Bregenz Tourismus, sprach in "Vorarlberg LIVE" über die Schwierigkeiten in der Markt-Planung und wie eine sichere Durchführung möglich ist.

Am Samstag öffnet der Bregenzer Weihnachtsmarkt als einer der ersten Österreichs seine Pforten. Nach einem Jahr Corona-Pause gestaltete sich aber auch die Planung für die diesjährige Edition schwierig, sagte Robert S. Salant, Geschäftsführer von Bregenz Tourismus am Donnerstag in "Vorarlberg LIVE".