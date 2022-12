So ist die Lage in den Skigebieten

Weihnachtsferienbeginn und Regengüsse - für die Skigebiete ist die aktuelle Situation kein Idealzustand.

Regengüsse und Temperaturen im Plusbereich - weiße Weihnachten geht sich schon fast sicher nicht mehr aus. Auch auf der Skipiste hat sich am Freitag das Wetter bemerkbar gemacht. Markus Simma, Geschäftsführer der Seilbahnen Damüls, sagte auf VOL.AT-Anfrage, dass sich nicht viele Skifahrer auf die Pisten begeben haben. Vor Weihnachten sei aber generell nicht viel los, die meisten Urlauber würden erst nach den Feiertagen anreisen. Auch auf die Beschneiung muss aufgrund der Plusgrade verzichtet werden, die Piste sei aber in sehr gutem Zustand.

In Damüls und Lech/Zürs sind es derzeit am Berg noch 45 Zentimeter schnee. In der Silvretta Montafon sind es 56 Zentimeter, Golm und Gargellen melden 50 Zentimeter Schnee - ebenso das Brandnertal.