So ist die Lage der Kinder in Vorarlberg

Zum Weltkindertag sprach der Geschäftsführer des Vorarlberger Kinderdorfs Dr. Simon Burtscher-Mathis über die Situation im Ländle.

Kinder in Entscheidungen einbringen - darauf pocht Dr. Simon Burtscher-Mathis am Montag in "Vorarlberg LIVE". Anlässlich des Weltkindertages sprach der Geschäftsführer des Vorarlberger Kinderdorfes über die Möglichkeiten zur Einbringung von Kindern und Jugendlichen auch in politische Entscheidungen, diese Gruppe zum Beispiel auch "Fridays for Future" gegründet.