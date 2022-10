So hoch ist das Budget des Landes

Die Regierungsparteien haben über das Landesbudget 2023 getagt, ein Beschluss soll im Dezember fallen.

ÖVP und Grüne haben getrennt voneinander über das Landesbudget getagt und jeweils einen Vorschlag zum Beschluss vorgelegt. Insgesamt geht es um 2,165 Milliarden Euro. 2022 wurde der Schuldenstand um rund 62 Millionen Euro reduziert. "Wir haben die Möglichkeit, finanztechnisch verantwortungsvoll zu arbeiten. Wir bezahlen Kredite zurück. Auf der anderen Seite ist es ein großes Anliegen, dass wir allen, die Not haben und denen, die Hilfe brauchen, auch helfen können", so ÖVP-Klubobmann Roland Frühstück in einer Aussendung.