So hat Thomas Flax die Paralympics erlebt

Rollstuhltennisspieler Thomas Flax vertrat Österreich bei den Paralympischen Spielen in Japan- in "Vorarlberg LIVE" sprach er über Sieg und Niederlage und eine aufregende Begegnung.

Erst am Mittwochabend kehrte Thomas Flax wieder aus Tokio zurück. Der Rohlstuhltennisspieler stand dreimal auf dem paralympischen Platz - einmal im Einzel, zweimal mit Doppelpartner Nico Langmann.

Video: Thomas Flax über seine Paralympics-Auftritte

all

all

self

self

Die Reise nach Tokio sei bereits ein echtes Erlebnis gewesen, wie Thomas Flax am Donnerstag in "Vorarlberg LIVE" erzählt. Von einem eigenen Check-In-Schalter über den Business-Flug nach Japan bis hin zur persönlichen Begrüßung durch den Kapitän sei es eine einmalige Erfahrung gewesen. In Tokio angekommen, sei aber zuerst eine extreme Einreiseprozedur durchzustehen gewesen. Mehrere Stationen zur Dokumentensichtung und für Coronatests und Handys mit speziellen Trackingapps seien nur einige Beispiele. Während der Vorbereitung sei es auf den Straßen Tokios sehr ruhig gewesen, die Stadt befindet sich im Teillockdown. Zur Eröffnungszermonie hätten aber tausende Japaner die Straßen gesäumt und den Athleten zugewunken. "Es war ein schönes Miteinander."