So gesund sind Vorarlberger im Bundesländervergleich

Zum ersten Mal wurde im Rahmen der Alpbacher Gesundheitsgespräche eine Regional-Analyse über die Gesundheit in den österreichischen Bundesländern vorgenommen. Vorarlberger können demnach 69,5 gesunden Lebensjahre erwarten.

In Österreich beträgt die “gesunde” Lebenserwartung im Durchschnitt 66,3 Jahre. Im Burgenland (schlechtester Wert) sind es 63,2 Jahre, den Spitzenwert weisen die Tiroler mit 70,5 Jahren auf. Immer bedeutender bei den Rahmenbedingungen für Gesundheit bzw. chronische Erkrankungen werden in faktisch allen westlichen Industrieländern Übergewicht und Adipositas: In Österreich trifft das im Durchschnitt auf 47 Prozent der Menschen zu, in Vorarlberg sind es 44 Prozent der Menschen.

Viele Raucher – viel Lungenkrebs

In Vorarlberg erkrankten im Jahre 2014 65 Menschen pro 100.000 Einwohner an Lungenkrebs. Nur Wien hatte mehr Fälle an Lungenkrebs: In der Bundeshauptstadt waren es 73 von 100.000 Personen. Das liegt der Studie zufolge daran, dass sowohl in Vorarlberg als auch in Wien noch viel geraucht wird. Während die Häufigkeit bei den Männern eher abnimmt, steigt sie bei den Frauen, was auch den wachsenden Anteil rauchender Frauen widerspiegelt.