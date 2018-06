So geht es nun mit den Urelefanten-Zähne vom Pfänder weiter

Anfang Woche sorgten 15 Millionen Jahre alte Zähne eines Urelefanten am Pfänder in Vorarlberg für Aufsehen. Wir schauten sie uns in der inatura Dornbirn an und fragten nach, wie es mit ihnen weiter geht.

Einen Zahn fand der Mineraliensammler Erich Riedisser-Wegner aus dem süddeutschen Hergensweiler am Pfänder und brachte ihn zur inatura. Diese fand daraufhin im gleichen Gebiet noch zwei weitere Zähne. Sie gehörten allen Anschein nach einem Gomphotherium, einem Urelefanten, der vor 15 Millionen Jahren lebte. Der Sensationsfund machte dementsprechend international Schlagzeilen, nachdem der ORF Vorarlberg am Montag berichtete.

Zähne gehören den Findern Derzeit sind die Zähne in der inatura Dornbirn, wo zumindest auch zwei der Zähne verbleiben werden. Geregelt ist dies in Paragraf 17 des Naturschutzgesetzes des Landes Vorarlbergs: Funde, die aufgrund ihres Ausmaßes, Seltenheit oder sonstiger Umstände von wissenschaftlicher Bedeutung sind, müssen der inatura vorgelegt werden. Vor der Weitergabe an Dritte müssen sie der inatura oder der Gemeinde des Fundortes angeboten werden.