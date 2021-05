So geht es mit den Impfungen weiter

Die Bundesregierung informiert heute um 12:30 Uhr nach einer Expertenrunde in einer Pressekonferenz zum Thema "Corona-Schutzimpfung."

Kurz hofft auf pragmatische Lösung beim "Grünen Pass"

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat indes am Donnerstag im EU-Hauptausschuss des Nationalrats betont, dass sich der EU-Gipfel vor allem mit der Koordinierung der Covid-Maßnahmen befassen werde. Es sei ein "sehr gutes Zeichen", dass die EU die Reisemöglichkeiten für Geimpfte aus Drittstaaten ermöglicht habe, so Kurz. Nun müsse man eine pragmatische Lösung beim "Grünen Pass" finden.

Wien. Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) zeigte sich "sehr zuversichtlich", dass es eine Einigung bei den Verordnungen zum "Grünen Pass" und den Gratistests geben werde. Österreich sein hier sicher ein Vorbild, was die Teststrategie betreffe, so Edtstadler.

Verhandlungen mit der Schweiz

Bei den Verhandlungen mit der Schweiz seien noch drei Punkte im Rahmenabkommen offen, so Edtstadler. Sie glaube aber an ein Abkommen, "wir wollen die Schweiz so eng wie möglich an der EU wissen."