So gefährlich ist Ablenkung am Steuer

Auch die kürzeste Ablenkung am Steuer kann gefährlich enden, wie ASFINAG und ÖAMTC im Driving Camp Röthis demonstrieren. Vor allem das Mobiltelefon gilt inzwischen als eine der häufigsten Unfallursachen.

Ein kurzer Blick aufs Mobiltelefon dauert nur wenige Sekunden – in denen man auf der Autobahn bei Geschwindigkeit 130 pro Sekunde 36 Meter zurücklegt, ohne die Straße im Blick zu haben. Was dies allein schon bei Tempo 50 bedeutet, demonstrierten ASFINAG und ÖAMTC am Montag in Röthis.