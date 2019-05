So funktioniert die Europawahl 2019

Ein neues Europäisches Parlament wird gewählt. Vom 23. bis zum 26. Mai 2019 werden insgesamt 705 Sitze vergeben, vorausgesetzt Großbritannien verlässt die EU wie geplant.

Das EU-Parlament besteht aus acht Fraktionen. Die 96 deutschen Abgeordneten sind auf alle Fraktionen verteilt. 34 Abgeordnete der CSU / CDU sitzen in der größten Fraktion: der Europäischen Volkspartei (EVP). Die 27 deutschen Sozialdemokraten gehören zur Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten (S&D). Zu Europas Grünen-Fraktion tragen die deutschen Grünen 13 Sitze bei. Weiter 22 Abgeordnete Deutschlands verteilen sich auf die fünf übrigen Fraktionen.

So sah die Verteilung der österreichischen Abgeordneten bisher aus.

Um in Österreich an den Europawahlen teilnehmen zu dürfen, muss die Person, laut oesterreich.gv.at :

In Deutschland sind rund 64,8 Millionen Menschen wahlberechtig: Davon sind 60,8 Millionen Deutsche und 3,9 Millionen Unions-Bürger. Letzteres sind Staatsangehörige der übrigen EU-Länder, die jedoch in Deutschland wohnen. Sie können entweder in Deutschland oder ihrem Herkunftsland wählen gehen.