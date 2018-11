So feierte SC Hatlerdorf seinen Winterkönig in der 1. Landesklasse

Trotz einem 0:3-Rückstand in Hohenweiler siegt das Dornbirner-Team noch mit 4:3 und überwintert auf Platz eins.

„Ich will noch gewinnen trotz dem 0:3-Rückstand und das ist immer noch drin“, mit diesen Worten rüttelte SC Hatlerdorf-Coach Gerald Krajic seine Mannschaft in der Halbzeit nach dem 0:3-Rückstand so richtig wach. Der Dornbirner Underdog erlebte die letzten 90 Minuten in diesem Jahr zwischen Hölle und Himmel. Eine Stunde lang lag Mittelständler Hohenweiler mit Interimscoach Wolfgang Praml gegen Hatlerdorf mit einer beruhigenden 3:0-Führung in Front und war ganz nahe einer faustdicken Überraschung am Faschingsbeginn. Die Leiblachtaler nützten die katastrophalen Abwehrfehler der Dornbirner Hintermannschaft in der ersten Hälfte eiskalt aus. Fabian Ponticelli (21.), Simon Schmid (38.) und Christoph Pecheim (42.) sorgten für eine sehr komfortable Dreitore-Führung bis zur Halbzeit. Pech für Hohenweiler, als Torschütze Fabian Ponticelli zudem nur die Querlatte traf (45.). Das Offensivfurioso von Hatlerdorf wurde nach Seitenwechsel belohnt: Vier Tore in 27 Minuten und Hatlerdorf durfte doch noch über den siebenten Auswärtssieg und den Winterkönig jubeln. Dank dem um einen Treffer besseren Tordifferenz gegenüber dem punktgleichen Sulz steht Hatlerdorf auf Platz eins. Zwölf von 15 Spieltage war Hatlerdorf an der Tabellenspitze und damit gibt es in der ersten Landesklasse einen verdienten Titelträger. „Niemand hatte uns auf der Rechnung. Wir waren in der Rolle des Außenseiter und haben die Überraschung geschafft. Der Aufstieg ist keine Pflicht, aber jetzt wollen wir es schaffen“, so Hatlerdorf-Erfolgscoach Gerald Krajic. Nach dem 4:3-Auswärtssieg in Hohenweiler feierte man seine Helden. Übrigens: Die offene Trainerfrage in Hohenweiler soll in den nächsten Tagen entschieden werden.