So feierte FC Nüziders den Aufstieg in die 1. Landesklasse

Dank dem 1:0-Sieg in Hohenems schafft FC Nüziders den Aufstieg in die 1. Landesklasse. Torjäger Benjamin Dürr sprach im Interview Klartext.

Der Spielverlauf im Detail:

Pascal Draxler erzielt in Minute 13 mit seinem Treffer die 0:1 Führung für Nüziders.

Unsportlichem Verhalten bringt Benjamin Dürr in Minute 20 eine gelbe Karte.

Mirko Eres wird in Minute 50 von Schiedsrichter Murat Kurtoglu mit Gelb bestraft.

Wegen Foul bekommt Daniel Wäger in Minute 68 Gelb.

Samuel Meyer wird in Minute 68 von Schiedsrichter Murat Kurtoglu mit Gelb bestraft.

Aufgrund einer Unsportlichkeit erhält Konstantinos Michos in Minute 72 eine gelbe Karte.

Unsportlichem Verhalten bringt Patrick Wirth in Minute 76 eine gelbe Karte.

Florian Jochum wird in Minute 77 von Schiedsrichter Murat Kurtoglu mit Gelb bestraft.

Clemens Huber wird in Minute 88 von Schiedsrichter Murat Kurtoglu mit Gelb bestraft.