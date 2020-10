So feierte Cardi B ihren 28. Geburtstag in Las Vegas

Von ihrem zukünftigen Ex-Mann und Rapper Offset hat sie einen Rolls Royce geschenkt bekommen.

Lapdance, Küsse und heiße Twerkeinlagen: Sind Cardi B und Rapper Offset wieder zusammen? Das weiß niemand so genau, aber Offset feierte jedenfalls bei der ausgelassenen Geburtstagsparty kräftig mit.

Video: So wild feiert Cardi B ihren 28. Geburtstag

Standesgemäß stieg die Party in Las Vegas, auf die Corona-Regeln wurde allerdings nicht viel wert gelegt wie Bilder in den Sozialen Netzwerken zeigen. Dafür floss reichlich Alkohol, Cardi B wechselte gleich mehrfach das Outfit und bis in die frühen Morgenstunden wurde gefeiert.