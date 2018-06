So feierte Austria Lustenau Unter-14-Landesmeistertitel

Dank dem Tor von Mert Tas gewann SC Austria Lustenau das Endspiel der Unter-14-Jährigen gegen SCR Altach knapp mit 1:0. Der Jubel kannte keine Grenzen.

