So feiert Heidi Klum Weihnachten

Heidi Klum feiert Weihnachten mit ihrer Familie in den USA. Wie die Feierlichkeiten konkret aussehen, verrät sie hier.

Das Weihnachtsfest verbringt Heidi Klum zusammen mit ihrer Familie in ihrer Wahlheimat in Los Angeles, Kalifornien. Anders als in den USA üblich, wird im Hause Klum, wie in Deutschland, am 24. Dezember gefeiert. Aber nicht nur das, auch andere Bräuche, die in den USA eher unbekannt sind, sorgen für so manches Stirnrunzeln unter ihren Nachbarn.