So feiern Dornbirner Kindergärten heuer das Laternenfest

Zum Martinsfest gibt es viele verschiedene Bräuche in Vorarlberg. Der bekannteste ist der Laternenumzug. Dieses Jahr kann diese Tradition nicht ausgeübt werden. Kindergartenleiterin Barbara Sonderegger erzählt, wie sie den Kindern dennoch ein einzigartiges Fest ermöglichen will.

2020 ohne Laternenumzug

Dornbirn hält zusammen: "Wir teilen unser Licht"

„Unser Motto ist dieses Jahr: 'Wir teilen unser Licht!' Bei uns bastelt jedes Kind eine zweite Laterne, welche sie dann jemandem schenken können (Oma und Opa, der lieben Nachbarin, einem Freund, …)", berichtet Bettina Bargehr, die Leiterin des Kindergartens Kastenlangen in Dornbirn. "Wir verbinden die Aktion mit dem Familientreffpunkt und haben die Eltern gebeten ein Foto zu machen, dass wir dieses dann bei uns im Eingang aufhängen können", führt die Leiterin weiter aus. "Zusätzlich bastelt jede Gruppe noch eine Gemeinschaftslaterne, welche wir dann den drei Klassen von der ehemaligen Ausweichschule Fischbach bringen. Eine Laterne bekommt der Lehrkörper der VS Haselstauden.“

VOL.AT lässt Vorarlberg leuchten

Auch wir von VOL.AT möchten die Kinder und Familien unterstützen und allen ein schönes Martinsfest ermöglichen. Deshalb möchten wir am Mittwoch Vorarlberg zum Leuchten bringen. Aus diesem Grund bitten wir euch, schickt uns via Facebook Fotos oder Videos, wie ihr zuhause mit euren Kindern im kleinen Kreis das Laternenfest feiert.

Andere Martinsbräuche

Neben dem Laternenumzug gibt es auch noch den Brauch der Martinsgans. Am Abend des Martinsfestes einen Gänsebraten zu essen, ist wohl darauf zurückzuführen, dass die Bauern früher an diesem Tag ihren Tribut zahlten. In vielen Gegenden – und vor allem in früherer Zeit galt der Martinstag als Ende der Korn- und Weinernte und Beginn der Winterwirtschaft.