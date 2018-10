So erkennt man einen Schlaganfall

Am Montag war Welt-Schlaganfalltag. Wir fragten bei der "Stroke Unit" des LKH Feldkirch nach, an was man einen Schlaganfall erkennt und was zu tun ist.

Ein Schlaganfall ist eine plötzliche Gehirnfunktionsstörung, verursacht durch ein Blutgerinnsel oder das Platzen eines Gefäßes im Hirn. Zeit ist hier kostbar. Eine rasch einsetzende Behandlung innerhalb der ersten Stunden (zum Beispiel Lysetherapie – Auflösen des Blutgerinnsels) kann das Ausmaß des Schadens am Gehirngewebe verringern. Schlaganfälle sollten nicht unterschätzt werden. Sie sind nicht nur eine der häufigsten Todesursachen, sondern können selbst beim Überleben zu schweren Folgeschäden wie Lähmungen und Beeinträchtigungen führen.

Wie erkennt man einen Schlaganfall?

Plötzliche Lähmung an Gesicht, Bein, Arm (z.B. halbseitig)

Plötzliche Gefühlsstörung, z.B. Taubheitsgefühl einer Körperhälften oder in Teilbereichen

Plötzliche Sprachstörung: Schwierigkeit zu sprechen oder Gesagtes zu verstehen

Plötzliche Sehstörungen: teilweiser Ausfall des Gesichtsfeldes auf beiden Augen.

Plötzlich auftretender, heftigster Kopfschmerz, u.U. mit Erbrechen und neurologischen Ausfällen einhergehend.

Plötzliche Bewusstseinsstörung bis hin zur Bewusstlosigkeit

Was muss ich tun?

Schlaganfall ist ein Notfall, verlieren Sie keine Zeit!

Rufen Sie umgehend die Rettung: Telefon 144

Sofortmaßnahmen:

Oberkörper 30 Grad hochlagern

Bei Bewusstlosigkeit die betroffene Person in stabile Seitenlage bringen

Bei fehlender Atmung mit Wiederbelebungsmaßnahmen beginnen

Weitere Informationen für betroffene Patienten: