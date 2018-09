So erinnern sich Senioren an ihren ersten Schultag

Am Montag den 10. September beginnt für Kinder und Jugendliche im Ländle das neue Schuljahr. VOL.AT hat Senioren in Andelsbuch zu ihren Erinnerungen zum Schulanfang befragt.

Diese Woche starten die jungen Vorarlberger frisch, munter und gut erholt in das neue Schuljahr. Der Schulanfang ist für Jugendliche und Kinder mit viel Aufregung, aber auch Vorfreude verbunden. Besonders, wenn es um die Einschulung oder den ersten Schultag an einer neuen Schule geht. Auch Erwachsene blicken dem Schulbeginn entgegen und denken dabei an ihre Schulzeit zurück.

Für viele ist der Schulanfang rückblickend mit prägenden Erinnerungen verbunden, so auch für die Senioren in der Tagesbetreuung von “Miteinander Füreinander” in Andelsbuch. Vor Jahren, als die rüstigen Senioren aus Andelsbuch und Egg noch die Schulbank drückten, war einiges noch ganz anders. So waren damals etwa Nonnen als Lehrer tätig.