So erfolgreich war das Electric Love Festival 2018

Auch dieses Jahr war das Electric Love Festival mit knapp 180.000 Besuchern zur Gänze ausverkauft. Wie bereits im Vorjahr besprochen haben sich die Veranstalter wieder einmal selbst übertroffen.

Dennoch: Die Grenze der gestaltungstechnischen Möglichkeiten am Festivalgelände (5 Bühnen, Struktur der Essensstände, usw.) scheint erreicht. Daher ist natürlich die Frage offensichtlich, in welche Art & Weise sich das Electric Love Festival noch weiter ausbauen lässt? Gibt es vielleicht bald einen Tag mehr auf dem Festival? Wie kann man das Line-Up noch weiter steigern? Ist dies überhaupt noch möglich?

Auf jeden Fall hat sich das Wetter mit strahlendem Sonnenschein bei den Besuchern bedankt, nachdem diese erst einmal zwei Tage fast-durchgehend Regen ertragen mussten. Manch Zeltbesucher schlief deswegen im Auto, oder baute das Zelt ganz ab um in der Stadt noch ein Zimmer zu finden. Dies war offensichtlich schwierig, oder nur durch sehr viel Geld zu bewerkstelligen, denn die Hotelzimmer während des Festivals sind in ganz Salzburg bereits Monate davor ausgebucht.

Gratulieren kann man neben dem Revolution Headquarter auch den zahlreichen Arbeitern und dem Security-Personal für den reibungsfreien Ablauf und die konzentrierte Qualitätsarbeit zu Notsituationen. Bereits kurz nach der Closing-Show, nach der Danksagung durch Felice und das Team und dem damit-abschließendem Feuerwerk sah man bereits erste helfende Hände, die den Abbau und die Reinigung der Bühne vorbereiteten. Seitens der Leitung heißt es, dass der Abbau der Bühnen maximal noch eine Woche in Anspruch nehmen würde, danach sehe so gut wie alles wieder so aus wie vorher. Der Salzburgring wird unter dem Jahr für Motorsportveranstaltungen genutzt. Diese werden für die Anrainer wahrscheinlich etwas ruhiger verlaufen, dennoch ist das Electric Love Festival erfahrungsgemäß für das ganze Bundesland Salzburg eine wahnsinnige Bereicherung, die auch in nahezu allen Kreisen als solche wahrgenommen wird.