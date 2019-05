So emotional verabschiedet sich Lewis Hamilton von Lauda

Lewis Hamilton kann den Tod von Niki Lauda kaum fassen. "Es ist schwer zu glauben, dass du gegangen bist", schrieb der fünffache Formel-1-Weltmeister am Dienstagabend bei Twitter.

Der 34-jährige Hamilton, an dessen Wechsel zur Saison 2013 von McLaren zu Mercedes Lauda maßgeblich beteiligt gewesen war, dankte dem am Montag im Alter von 70 Jahren gestorbenen Österreicher, “helles Licht in meinem Leben” gewesen zu sein. Lauda galt auch als Ratgeber für den Briten.