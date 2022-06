So denkt das Ländle über das Anti-Teuerungs-Paket

Die Regierung hat ein umfangreiches Anti-Teuerungs-Paket präsentiert. Reicht es aus? VOL.AT hat sich dazu in Dornbirn umgehört.

Die Regierung hat am Dienstag ein 6 Mrd. Euro schweres Anti-Teuerungs-Paket präsentiert. Das Paket bringt viele Entlastungsmaßnahmen für die Bevölkerung. Doch was sagt eben diese Bevölkerung dazu? Und reichen die Maßnahmen aus?

"Für den Anfang reicht's"

"Wenn's ankommen würde, ja", meint Angela Kristan aus Dornbirn. Hier müsse man abwarten. Es sei gut, dass es so viele sofortige Entlastungen gebe. Die alleinerziehende Mutter ist derzeit auf Arbeitssuche und bezieht Mindestsicherung. "Jeder merkt es in jedem Bereich", meint sie. "Für den Anfang reicht's", erklärt Manfred Greil aus Dornbirn. Es sei wichtig, dass die kalte Progression in Angriff genommen werde und man besonders Betroffenen unter die Arme greife. Auch er merke, dass Lebensnotwendiges teurer werde. Bei Kraftstoff könne er sich einschränken und es so etwas abfangen. Ihn störe weiter, dass die Mehrwertsteuersenkung oder -streichung nicht weitergegeben werde, wie man am Beispiel Deutschland sehe.