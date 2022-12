So crazy sind die Weihnachts-Dekos der Amerikaner

Ganz schön irre, was viele Amis in Sachen Weihnachtsbeleuchtung auffahren! VOL.AT zeigt einige der besten Fotos.

Höher, weiter, schneller - Amerika ist bekannt als das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Das gilt auch in Sachen Weihnachtsdeko: Je mehr Kitsch, desto besser, so lautet wohl das Motto vieler US-Einwohner. Riesige, aufblasbare Figuren, reichlich behangene Weihnachtsbäume und vor allem massig Lichter sind derzeit an vielen amerikanischen Häusern zu finden. Ziemlich übertrieben, aber irgendwie auch cool, oder? Eine Auswahl der verrücktesten Fotos gibt es in der Bildergalerie.