So bleibt die Wohnung im Winter länger warm

Die steigenden Energiepreise sorgen bei vielen Menschen vor dem Wintereinbruch für große Besorgnis.

Mit ein paar Tipps kann man jedoch dafür sorgen, dass die heiße Luft effektiv im Raum bleibt. Dafür sollte man alle Zimmertüren schließen, damit die warme Luft in den am häufigsten benutzten Räumen bleibt. Außerdem sollte man stets Rollläden und Jalousien schließen, wenn die Sonne untergeht. So spart man bis zu 20 Prozent Wärmeverlust ein.