So bewertet die FPÖ die Lockdown-Entscheidung der türkis-grünen Regierung

Der heutige Tag hat weitere massive Lockdown-Verschärfungen für Österreich gebracht. FPÖ-Chef Norbert Hofer fällt das Urteil aus Sicht der freiheitlichen Partei.

FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Norbert Hofer glaubt wie die Wirtschaftskammer, dass Österreich eine Verlängerung des Lockdowns nicht verkraften wird und eine Pleitewelle das Land genau so überrollen wird wie eine nie dagewesene Arbeitslosigkeit. Österreich werde sich von den Entscheidungen der letzten Wochen und der kommenden Tage über Jahre nicht erholen: "Gesundheit ist natürlich das höchste Gut. Ich sehe aber auch in meinem persönlichen Umfeld, dass es eine unglaubliche Lockdown-Müdigkeit gibt. Die Menschen halten sich immer weniger an empfohlene Maßnahmen und das bisher öffentliche Leben wurde in den privaten Bereich gedrängt - und hier ohne Regeln. Ich bin daher ähnlich wie höchste Vertreter der deutschen Ärztekammer gegen einen Lockdown."