So betrifft der deutsche Bahnstreik Vorarlberg

In Deutschland findet am Montag von 00:00 bis 24:00 Uhr ein landesweiter Streik statt. Auch Vorarlberg ist vom deutschen Warnstreik betroffen.

Fahrplanänderungen im Fernverkehr

Nachtzüge über mehrere Tage betroffen

Auswirkungen auf den Nahverkehr in Vorarlberg, Oberösterreich, Salzburg, Tirol

Die Züge im Nahverkehr werden kurzgeführt. In Salzburg beginnen und enden die Züge der Linie S3 Richtung Freilassing in Salzburg Liefering, die Züge der Linie S2 beginnen und enden in Salzburg Hbf. In Oberösterreich fahren die Nahverkehrszüge Richtung Passau nur bis/ab Schärding. Die Nahverkehrszüge Richtung Simbach/Inn beginnen und enden in Braunau am Inn. In Vorarlberg werden die Züge Richtung Lindau-Reutin in Lochau-Hörbranz enden und in Tirol wird der Nahverkehr Richtung Mittenwald nur bis/ab Scharnitz geführt. Für einen Teil der kurzgeführten Verbindungen können Schienenersatzverkehrsbusse zur Verfügung gestellt werden – nähere Details dazu finden Reisende unter oebb.at.