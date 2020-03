So beschäftigen Sie ihr Kind in der schulfreien Zeit!

Weltweit sind aufgrund des Coronavirus Schulen und Kindertagesstätten geschlossen. Viele Eltern stellt das vor die Herausforderung, wie sie die Kinder den ganzen Tag über beschäftigen können. Hier ein paar Tipps, um den Alltag trotz des Virus zu meistern.

1. Raus in die Natur

Ein Spaziergang in der Natur ist ein gesunder Ausgleich zum Leben im Haus und ist nicht verboten. Frische Luft und Bewegung tut allen gut. Wichtig dabei ist, dass man nur einzeln oder mit Personen aus dem Haus geht, mit denen man zusammenwohnt. Achten Sie darauf, dass die Spielplätze, Sportstätten und den Kontakt zu anderen Personen meiden. Genügend Bewegung baut die momentane Anspannung und den Stress ein wenig ab.

2. Lernen Sie mit den Kindern

3. Halten Sie soziale Kontakte aufrecht

Soziale Kontakte einschränken bedeutet nicht gleich die komplette Abschirmung von der Außenwelt. Anstatt zu den Freunden oder den Großeltern zu fahren, bietet sich die Möglichkeit für einen Anruf oder Videochat an. So schützen Sie sich nicht nur selbst, sondern auch ihre Familie und andere Mitmenschen.

4. Mit den Kindern spielen

Eine Runde "Mensch ärgere dich nicht" oder "Uno" tun zur Abwechslung mal gut. Auch im kreativen Bereich lässt sich einiges machen: Malen, basteln oder gemeinsam backen. Trampolin hüpfen und Springseilen bieten sich ebenfalls an. Dabei ist wichtig, dass sich Kinder und Erwachsenen nicht zu sehr auspowern, um ihr Immunsystem nicht zu stark zu schwächen. Achtet auf genügend Bewegung und baut die momentane Spannung und den Stress ein wenig ab.

5. Schaffen Sie einen geregelten Tagesablauf

6. Erklären Sie den Ernst der Lage

Bleiben Sie trotz der Lage ruhig und erklären Sie ihren Kindern, in welcher Situation sich die Menschen befinden und was genau in den nächsten Wochen passiert. Vermitteln Sie ihren Kindern Zuversicht und Sicherheit und beantworten Sie auftauchende Fragen.