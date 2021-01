snowchallenge: Vorarlberger Influencer machens vor

Auf Social Media machen derzeit alle bei der #snowchallenge mit - darunter auch bekannte Vorarlberger, wie etwa Extrem-Mountainbiker Elias Schwärzler oder Linda Olsen von Linda's Ice Cream. VOL.AT-Redakteurin Mirjam hat den Selbstversuch gewagt.

Auch Linda Olsen wagte sich in die Schneemassen. "Ich dachte mir gestern nach meinem Morgen-Workout: Ich spring jetzt mal in den Schnee", erzählt Linda. "Ich bin für jeden Spaß zu haben und finde es cool, dass so viele im Ländle mitmachen. Es ist eine tolle Abwechslung und zaubert den Menschen in den sozialen Medien ein Lächeln ins Gesicht!"